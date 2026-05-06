Uluslararası Turan Film Festivali'de "Azerbaycan sineması" konuşuldu

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Azerbaycan Sinema Günleri etkinliğinde, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan 'Nargin: Sonuna Kadar Gizemli' filmi izlenildi. Etkinlikte Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, sinemanın kültürel rolü üzerine konuştu.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) düzenlenen Azerbaycan Sinema Günleri kapsamında öğrenciler, Birinci Dünya Savaşı dönemini konu alan "Nargin: Sonuna Kadar Gizemli" filmini izledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası 3. Turan Film Festivali çerçevesinde İletişim Fakültesi'nde "Azerbaycan Sinema Günleri" etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, sinemanın mesaj iletmedeki stratejik önemi ve kültürel faaliyetlerin devletler arası ilişkilerdeki rolüne değindi.

Memmedov, sinemanın farklı toplumları tanıma fırsatı sunduğunu belirterek, "Devletlerin veya milletlerin üzerine bomba atarak kalıcı bir başarı elde etmek mümkün değildir. Ancak kültürle, yumuşak güç dediğimiz sinemayla, tiyatroyla, sergi ve konserlerle gönülleri kazanmak mümkündür. Bu yolla kapalı kapılar açılabilir barış, ticaret ve gelişim kalıcı hale getirilebilir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Turan Film Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Ersan da festivalin bu yıl 96 ülkeden 2 bin 105 film başvurusu alarak küresel bir başarıya ulaştığını vurguladı.

Türk dünyasının kendi sinema sektörünü oluşturma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Ersan, gerekli destekler verildiği takdirde Türk dünyasının kendi Hollywood'unu yaratma imkanı ve altyapısına sahip olduğuna inandığını anlattı.

Programda daha sonra akademisyen ve öğrenciler "Nargin: Sonuna Kadar Gizemli" filmini izledi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
