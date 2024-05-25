Üye Girişi
Haberler

Fas'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Fas'ta, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği ev sahipliğinde Rabat Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) destekleriyle bir program gerçekleştirildi.

Başkent Rabat'ın Temara bölgesindeki Turizm ve Otelcilik Okulu tesislerinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ve eşi Ayşe Aslı Kılıç, Azerbaycan'ın Rabat Büyükelçisi Nazım Samadov ve eşi, Kazakistan'ın Rabat Büyükelçisi Savlakül Saylavqızı, Rusya, Almanya, Güney Kore, Somali, Irak, Japonya, Umman Sultanlığı, Bulgaristan, Romanya, Tayland ve Kenya büyükelçileri, diplomatik misyon temsilcileri, Faslı parlamenterler, üst düzey bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Kılıç, Türk mutfağının zenginliğinden bahsetti. Ege mutfağının da bu zenginliğin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Kılıç, Türkiye'den program için gelen şefler Necati Yılmaz ve Osman Sunal'a ve yardımcıları Mustafa Akkaya'ya teşekkür etti.

Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu ise Türk mutfağının bereketli sofrası eşliğinde, eşsiz serüvenini dünya ile paylaşmanın ve zengin gastronomi kültürünü Fas'ta da tanıtmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Şef Necati Yılmaz da katılımcıları selamlayarak hazırladıkları Ege mutfağı menüsüne dair bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu kanun ile Türk müziği icrasında bulundu.

Daha sonra misafirlere Ege müzikleri eşliğinde Ege mutfağından zeytin ezmesi, otlu börek, fava, tarhana çorbası, zeytinyağlı sarma, mücver, karides güveç, enginar, zeytinyağlı taze fasulye, keşkekli kuzu tandır, incir uyutması ve lokma ile içecek olarak ayran, hoşaf ve nar çiçeği şerbeti ikram edildi.

Ege'nin lezzetleri davetliler tarafından oldukça beğenilirken Türk şefler Necati Yılmaz ve Osman Sunal'ın Kuzu tandır ikramı gösterisi alkış aldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Ege Fas Gastronomi Kültür Diplomasi Kültür Sanat Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Bakmadan Geçme

Steam çöktü mü? 25 Mayıs Cumartesi Steam sorun mu var? Galatasaray'da seçim ne zaman, seçim bugün mü? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Yeni eğitim müfredatı onaylandı mı? Talim ve Terbiye Kurulu müfredatı onayladı mı? 25-26 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! #128680 25-26 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar #128240 25-26 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? #128196 25-26 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Gaddar ne zaman final yapacak? #129300 #128250 25 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title