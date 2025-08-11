Efes Tiyatro Günleri'nde Mimar Sinan Oyunu Sahnelendi

Efes Tiyatro Günleri kapsamında "Mimar Sinan - Muhteşem Yüzyılın Mimarı Mimarı" oyunu Efes Antik Kenti'nde izleyiciyle buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Efes Tiyatro Günleri kapsamında, Erol Namdar'ın tek perdelik tiyatro oyunu, Efes Celsus Kütüphanesi'nin büyüleyici atmosferinde sahnelendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Osmanlı İmparatorluğu'nun başmimarı Mimar Sinan'ın hayatı, sanatı ve eserleri sahneye taşındı.

İzleyicilere hem sanatsal hem de tarihi bir deneyim yaşatan etkinlik, sanatseverlerden ilgi gördü.