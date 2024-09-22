Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği Konser Serisi Başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, barok müziğin ünlü sanatçısı Andres Gabetta ile sahne aldı ve Antonio Vivaldi'nin 'Mevsimler' keman konçertosu icra edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, Efes Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.
Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen konserde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, solist olarak barok müziğin başarılı keman sanatçılarından Andres Gabetta ile sahne aldı.
Konserde ayrıca barok dönemin sevilen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" başlıklı keman konçertosu beğeniye sunuldu.