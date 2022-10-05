Edirne haber | Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi

Edirne haberler... Trakya Üniversitesi ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından deneme üretimi yapılan ve "Edirne kırmızısına" rengini veren "rubia tinctorum" bitkisi için hasat programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından deneme üretimi yapılan ve "Edirne kırmızısına" rengini veren "rubia tinctorum" bitkisi için hasat programı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen "Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği" kapsamında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi'ndeki deneme tarlasında "rubia tinctorum" bitkisinin hasadı yapıldı.

Bitkiden elde edilmiş toz boyayla kumaş boyaması ve tişört baskısının da yapıldığı etkinlikte bitki ve boyanın özellikleriyle ilgili sunum yapıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gazetecilere, Edirne kırmızısının kent için önemli bir değer olduğunu, rengin marka değerinin artırılması ve katma değer yaratması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili TÜBİTAK destekli proje yürüttüklerini, 5 farklı tohum örneğinin bölgeye uyumluluğu ve verimliliğini araştırdıklarını aktaran Tabakoğlu, "Eczacılık Fakültemiz bu bitkiden çok güzel kremler, rujlar ve farklı ürünler yaptı. Yine tekstil bölümümüz bunu kumaşa uyguladı ve örneklerini gösterdi. Enstrümandan tutun oyuncakların boyanmasına kadar pek çok üründe kullanılabilir. Aynı zamanda antimikrobiyal bir özelliği var. Bununla yapılan ürünler sizi mikroplardan koruyacak, kremler birçok hastalığa iyi gelmiş olacak. Pek çok sektörde ilerleme durumu var." dedi.

Tabakoğlu, rengin geliştirilmesi ve eski motiflerin hayata geçirilmesi için Kiğılı firması ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem ise Edirne kırmızısıyla üretilen ürünlerin Türkiye ve dünya çapında yaygınlaşması için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Biz şirket olarak atkı, şal, kravat ve mendilde çalışmaya başladık. Çok güzel bir renk oluyor." diye konuştu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de bitkinin deneme üretimiyle ilgili bilgi verdi.