Edirne Devlet Türk Müziği Korosu &quot;Ege'nin iki yaka&quot; şarkılarını seslendirildi - Haberler

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Edirne Devlet Türk Müziği Korosu "Ege'nin iki yaka" şarkılarını seslendirildi

AA - Emel Sampri - Kültür Sanat
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Edirne Devlet Türk Müziği Korosu 'Ege'nin iki yaka' şarkılarını seslendirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Ege'nin İki Yakası Rembetiko" konseri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca " Ege'nin İki Yakası Rembetiko" konseri verildi.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde sahne alan koro, şarkıları Türkçe ve Yunanca icra etti.

Yunanistan'ın Orestiada şehrinden gelen buzuki sanatçısı Nikos Grammatidis de saz ekibine eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topluluğun Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, Türkçe ve Yunanca sözlerle şarkılardan oluşan özel bir konser verdiklerini söyledi.

Konuk sanatçı Grammatidis'in buzuki ile koroya eşlik ettiğini belirten Bahçe, topluluğun konserlerinin süreceğini kaydetti.

AA / Emel Sampri - Kültür Sanat

Turizm, Edirne, Türk, Ege, Kültür Sanat, Haberler

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