Edirne'deki Nostaljik Kara Tren Ziyarete Açıldı

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Trakya Üniversitesi'nde bulunan Karaağaç Tren Garı'nın yanındaki nostaljik kara tren, bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Alan çevresinde yapılan peyzaj çalışmaları ve gül fidanları dikimi ile birlikte tren, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyarete açıldı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Tarihi Karaağaç Tren Garı'nın yanındaki rayların üzerinde bulunan kara tren, turizm sezonu öncesi bakıma alındı.

Bu kapsamda ekipler tarafından temizlenen nostaljik kara tren boyandı. Trenin çevresindeki alan peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek burada yürüyüş yolları oluşturuldu.

Çalışmaların son etabında ise yürüyüş yollarının kenarlarına gül fidanları dikildi.

Düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla nostaljik kara tren ziyaretçilere açıldı.

Tarihi tren garı ve kara tren

Tarihi Karaağaç Tren Garı, geçmişten bugüne taşıdığı mimari ve siyasi izlerle Edirne'nin simge yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Karaağaç Mahallesi'nde yer alan ve 1873 yılında Rumeli Demiryolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binasının yerine, 1914'te dönemin önde gelen mimarlarından Mimar Kemalettin Bey tarafından bugünkü tren garı binası neoklasik üslupta tasarlandı. Ancak 1. Dünya Savaşı nedeniyle hizmete giriş tarihi gecikerek 1930 yılına sarktı.

Edirne-İstanbul hattının değişmesi sebebiyle yapılan yeni gar binasına taşınılınca, Karaağaç'taki yapı 1971'de boşaltıldı.

Tarihi bina, 1977 yılında Trakya Üniversitesine devredildi. 1998 yılında üniversitenin rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 itibarıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine ev sahipliği yapan Karaağaç Tren Garı, bugün de ziyaretçilerine açık bir kültür ve tarih durağı olma özelliğini koruyor. Tarihi tren garı ve kara tren, kente gelen turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bu alanın en çok ziyaret edilen noktası ise TCDD'ye ait "55020" numaralı iki vagonlu treni. Tarihi bina ile kadrajlara anı fotoğrafı olarak alınan tren, fotoğrafseverlerin en çok ziyaret ettiği yer olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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