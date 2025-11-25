Haberler

Edirne'de Sultan 2. Abdülhamid'in Balkanlar Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edirne'de Sultan 2. Abdülhamid'in Balkanlar Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde, Sultan 2. Abdülhamid'in Yıldız Albümlerinden derlenen 220 fotoğrafın sergilendiği etkinlik, Balkan coğrafyasını tarihi ve kültürel unsurlarıyla birlikte gözler önüne seriyor.

Edirne'de "Sultan 2. Abdülhamid'in Yıldız Albümlerinde Balkanlar" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen sergide, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca hazırlanan aynı isimli kitapta yer alan 220 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle gezdiği sergi, Balkan coğrafyasını Sultan 2. Abdülhamid'in bakış açısından görme imkanı tanıyor.

Arnavutluk'tan Romanya'ya, Kosova'dan Yunanistan'a kadar geniş bir bölgeden seçilen fotoğraflar camiler, şadırvanlar, Türk evleri, kışlalar, tekkeler ve medreseler gibi pek çok kültürel unsuru belgeleyerek 19. yüzyıl Balkan sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutuyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Yeni Zelanda'da Cook Dağı'nda 2 dağcı hayatını kaybetti

Birbirlerine bağlı 2 dağcı düşerek feci şekilde can verdi
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.