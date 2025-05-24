Edirne'de İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümü Kutlandı

Edirne'de İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, atlı birliklerden oluşan kortej Meriç Köprüsü'nden geçti. Jandarma Mehteran Birliği de konser vererek katılımcılara fetih ruhunu yaşattı.

EDİRNE'de İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinliğinde; atlı birlikler ile fethin sembolü şahi topları Meriç Köprüsü'nden geçiş yaptı.

Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kapsamında, 23-24 Mayıs tarihleri arasında 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı düzenlendi. Etkinliğin 2'nci gününde Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı önünde konser verdi. Konsere; Edirne Valisi Yunus Sezer, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Konserin ardından Mehteran Birliği, jandarma atlı birliği ve Yeniçeriler, fethin sembolü şahi toplar eşliğinde tarihi Meriç Köprüsü'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

OYUNCULAR İLE SÖYLEŞİ

Jandarma atlı birlikleri ve geleneksel kıyafetli Yeniçeriler tarihi atmosferi canlandırırken; sergilenen şahi topları fetih ruhunu yansıttı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinin oyuncularının katılımıyla söyleşi düzenlenecek. Fetih Yürüyüşü'nün ardından Selimiye Camisi meydanında; halk oyunları gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konseri, mehteran gösterisi ve Serkan Çağrı, Ece Ata konseri düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Eyüpspor-Antalyaspor maçında her şey 2 dakika içinde oldu

Süper Lig'de muhteşem maç! Her şey 2 dakika içinde oldu
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.