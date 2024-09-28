Edirne'de 'Erguvan Akşamları' Konseri Büyük İlgi Gördü
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Erguvan Akşamları' adlı konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde solistler Gökçe Bahar Ercan ve Sebati Balkan, Türk müziğinin çeşitli makamlarında eserler sundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Erguvan Akşamları" adlı konser verildi.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasındaki konserde topluluğun müdürü ve solist Gökçe Bahar Ercan ile solist Sebati Balkan sahne aldı.
Solistler kürdilihicazkar, segah ve hüzzam makamlarında Türk müziği eserleri icra etti.
Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konser biletlerinin satışa sunulur sunulmaz tükendiğini söyledi.
Yeni sezonda da müzikseverlerin konserlere yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ercan, konserlerin hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.