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Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde oy kullandı

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Edirne Belediye Başkanı Gencan, TBB Başkan Vekilliği seçiminde oy kullandı
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçimi için Ankara'da düzenlenen TBB Meclis Toplantısı'na katıldı ve oy kullandı. Gencan, seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti ve görevinde başarı diledi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği seçimi gündemiyle Ankara'da gerçekleştirilen TBB Meclis Toplantısı'na katıldı.

Gencan'ın yaptığı açıklamaya göre, toplantıda oy kullanan Gencan, TBB Başkan Vekilliğine seçilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti.

Gencan, Türkiye Belediyeler Birliğinin belediyeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek çalışmalarını sürdürmesinin önem taşıdığını belirtti.

Seçim sonucunun yerel yönetimler ve kentler için hayırlı olmasını dileyen Gencan, Ünlüce'ye yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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