Ebru Yaşar İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Sahnesini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca söylediği; 'Ateşle Oynama', 'İçimdeki Fırtına', 'Hep Böyle Kal' gibi altın şarkılarıyla İzmirlileri ve tatilcileri mest etti. Evgin, 'Sevdan Olmasa' isimli şarkısının ardından; 'Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde şampiyon olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bize en güzel hediyeyi verdiler. Çağdaş Türk kadınının gücü, azmi, kararlılığı ve mücadelesiyle tarih yazdılar. Buradan onlara selam olsun' sözleriyle, Filenin Sultanları'nı sahneden kutladı.