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Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, profesyonel şeflerden Asya mutfağının tekniklerini öğrenerek suşi, beef tataki ve özel sosların hazırlanışını uygulamalı olarak deneyimledi.

Düzce Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dünya Mutfakları Dersi kapsamında düzenlenen Asya Mutfağı Eğitimi'nde sektörün deneyimli şefleriyle bir araya geldi. Öğretim Gör. Dr. Atıf Akkil'in yönetiminde, Gastronomi Uygulama Mutfağında gerçekleştirilen eğitimde Asya mutfağının gastronomik kültürü, geleneksel lezzetleri, modern teknikleri ve profesyonel mutfak uygulamaları ele alındı.

Turizm Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen eğitime Şefler Ethem Sassin, Eray Kara ve Mert Yalçın eğitmen olarak katıldı.

Öğrenciler profesyonel şeflerle mutfağa girdi

Eğitimin teorik bölümünde şefler, Asya mutfağının kendine özgü gastronomik kültürü, temel hazırlık ve pişirme teknikleri, lezzet dengesi ve sunum anlayışı hakkında deneyimlerini paylaştı. Öğrenciler, profesyonel mutfaklarda kullanılan yöntemler ve çağdaş gastronomi uygulamaları hakkında bilgi edindi. Teorik anlatımların ardından uygulamalı eğitime geçildi. Öğrenciler, şeflerle birlikte çeşitli suşi türleri, Asya mutfağına özgü soslar ve beef tataki hazırladı. Malzeme seçimi, kesim ve pişirme teknikleri, sosların lezzet dengesi ve tabak sunumları uygulamalı olarak gösterildi.

Öğrencilerin hazırlık aşamalarına doğrudan katıldığı eğitimde, teorik bilgilerin mutfak pratiğine aktarılması ve profesyonel çalışma süreçlerinin deneyimlenmesi sağlandı.

Katkıda bulunan şeflere teşekkür belgesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin farklı mutfak kültürlerini tanımasına ve mesleki becerilerini geliştirmesine katkı sunan program, üniversite-sektör iş birliğinin önemini de ortaya koydu. Programın sonunda Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Taşkıran ve Dr. Öğr. Üyesi Vedat Kayış ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kavuncuoğlu tarafından konuk şeflere teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, akademisyenler, şefler ve öğrencilerin birlikte çekildiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı