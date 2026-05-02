Düzce'de "Vardoba Gürcü Gecesi" renkli görüntülere sahne oldu

Düzce'de düzenlenen Vardoba Gürcü Gecesi'nde geleneksel Gürcü müzikleri ve halk dansları sahnelendi.

Düzce Gürcü Kültür Derneği tarafından Gürcü kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Düzce Gürcü Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kubilay, Gürcü kültürünün köklü bir tarihe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu kültür, zengin gelenekleri, eşsiz müziği, dansları ve güçlü aile bağlarıyla hepimize ilham veren bir mirastır. Bugün burada sadece bir araya gelmek için değil, aynı zamanda köklerimizi hatırlamak, kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için bulunuyoruz. Burada sergilenecek olan danslar, dinleyeceğiniz müzikler ve paylaşılacak anılar, bu zengin mirasın canlı birer yansıması olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra kentteki dans ve müzik grupları tarafından Gürcü müzikleri ve halk dansları sahnelendi.

Davetliler, geleneksel kıyafetlerle sahnelenen dans ve müzik gösterilerine alkışlarla ritim tuttu.

Kültür merkezinin fuaye alanında ise Gürcistan'a özgü lezzetler sergilendi.

Geceye, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, Düzce Üniversitesi Rektörü Nedim Sözbir, Gürcistan Parlamentosu milletvekilleri Anzor Bolkvadze ve Pridon Putkaradze, bazı siyasi partilerin temsilcileri, Gürcistan'dan gelen davetliler, Gürcü Kültür Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.