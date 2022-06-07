Düzce'de çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor - Haberler

Düzce'de çocuklara tiyatroyla çevre bilinci aşılanıyor
AA - Ömer Ürer - Kültür Sanat
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Düzce'de gelecek nesillerin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak amacıyla 400 çocuğa "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı tiyatro oyunu izletildi.
Düzce'de gelecek nesillerin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamak amacıyla 400 çocuğa "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı tiyatro oyunu izletildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce çocuklara çevre bilinci kazandırılması için "1-7 Haziran Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunu sahnelendi.
Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosunca sergilenen tiyatro etkinliğine 400 öğrenci katıldı. Çocuklar keyifli zaman geçirmenin yanı sıra çevre konusunda bilgilendirildi.
İnteraktif tiyatro oyununda çocuklarla iletişim kuran usta tiyatrocular, çevrenin korunması konusunda fikir aldı.
Oyunu izleyen çocuklara sıfır atık eğitimi de verildi.
AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat