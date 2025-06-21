Dünya Müzik Günü AKM'de Kutlandı
Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alarak Türkiye'nin dört bir yanından ezgiler seslendirdi.
21 Haziran Dünya Müzik Günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun verdiği konser ile kutlandı.
21 Haziran Dünya Müzik Günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin ilk çocuk orkestrası ve korosu olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, etkinlikte sahne aldı. Şef Prof. Burak Tüzün yönetiminde İstanbullu sanatseverlerle buluşan koro, Kilis'ten Rize'ye, Çanakkale'den Trabzon'a Türkiye'nin dört bir yanından yöresel ezgileri seslendirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat