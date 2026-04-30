DPÜ'de Kütahya türküleri ve halk oyunları rüzgârı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Anadolu'nun Sesi: Kütahya Türküleri ve Halk Oyunları" konulu konseri ve gösteri programı, izleyicilere unutulmaz bir kültür gecesi yaşattı.

Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kütahya'nın köklü folklorik değerlerini sahneye taşıdı. Üniversitenin Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen programa akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Salonun büyük ölçüde dolduğu etkinlikte katılımcılar, hem müzik hem de halk oyunlarıyla Anadolu'nun zengin kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Program, Prof. Dr. Ayşe Nur Sır Dündar'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dündar konuşmasında, Kütahya'nın kültürel mirasının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür etkinliklerin üniversite-toplum bütünleşmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Açılışın ardından sahne alan sanatçılar, Kütahya yöresine ait birbirinden değerli türküleri seslendirdi. Baglama ve geleneksel enstrümanlar eşliğinde icra edilen eserler, izleyicilerden büyük alkış aldı. Program boyunca seslendirilen türküler, Kütahya'nın tarihini, günlük yaşamını ve duygusal dünyasını yansıtan önemli örnekler sundu.

Günün en dikkat çekici bölümlerinden biri ise halk oyunları gösterileri oldu. Yöresel kıyafetleriyle sahneye çıkan ekipler, Kütahya'ya özgü oyunları sergileyerek izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Ritim, uyum ve sahne performansıyla beğeni toplayan ekipler, izleyicilerden tam not aldı. - KÜTAHYA

