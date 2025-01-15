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Dörtyol'da Öğrenciler Temizlik Etkinliği Düzenledi

Dörtyol'da Öğrenciler Temizlik Etkinliği Düzenledi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler, 'Temiz Bir Dörtyol İçin Ele Ele' etkinliği kapsamında sahilde temizlik yaptı. Yaklaşık 1 ton çöp toplayan öğrenciler, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrenciler "Temiz Bir Dörtyol İçin Ele Ele" etkinliği kapsamında sahilde temizlik yaptı.

Dörtyol Belediyesi ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler sahil çevresinde temizlik yaptı.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin kısa süre içinde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Etkinlik kapsamında yaklaşık 1 ton çöp toplandığını belirten Amaç, "Sahilimizi temizledik, ancak kısa süre içinde yeniden kirleniyor. Bu durum, kul hakkını ihlal etmektir. İnsanlar bu alışkanlıklarından vazgeçene kadar temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Selçuk Kayhan da belirli dönemlerde temizlik etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Kültür Sanat
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