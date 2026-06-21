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Dört çocuk ve iki torun sahibi çift, bir çocuğa koruyucu aile oldu

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Gaziantep'te yaşayan Gülay ve Selçuk Dikmen çifti, dört çocuk ve iki torun sahibi olmalarına rağmen bir çocuğa sıcak bir yuva sunmak için koruyucu aile oldu. Çift, kentin 200'üncü koruyucu ailesi olarak devlet korumasındaki bir çocuğa sevgi dolu bir ortam sağladı.

Gaziantep'te yaşayan 45 yaşındaki Gülay ve 52 yaşındaki Selçuk Dikmen çifti, dört çocuk ve iki torun sahibi olmalarına rağmen bir çocuğun hayatına dokunmak için koruyucu aile oldu.

İlk evliliklerinden ikişer çocukları olmasına rağmen uzun zamandır koruyucu aile olmayı düşünen çift, kentte yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında gördükleri afişlerden etkilenerek Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Gerekli sürecin tamamlanmasının ardından Dikmen çifti, kentin 200'üncü koruyucu ailesi olarak, devlet korumasındaki bir çocuğa, sıcak bir yuva sundu.

Selçuk Dikmen, AA muhabirine, koruyucu aile olma düşüncesini eşiyle birlikte uzun süredir taşıdıklarını ancak gördükleri bir afişin kararlarını hızlandırdığını söyledi.

Başlangıçta yakın çevresinden olumsuz yorumlar aldıklarını dile getiren Dikmen, "İlk etapta 'almayın' diyenler oldu. Ancak bizim önceliğimiz bir çocuğun hayatına dokunabilmekti. Koruyucu aile olduktan sonra çevremizdeki insanların da düşünceleri değişti. Bunun sadece çocuğu olmayan aileler için değil, çocuğu olan aileler için de önemli bir sorumluluk ve mutluluk olduğuna inanıyorum." dedi.

İki kız annesi ve iki torun sahibi Gülay Dikmen de bir çocuğa sevgi ve güven dolu bir aile ortamı sunmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Toplumdaki önyargıların geride bırakılması gerektiğini belirten Dikmen, "İnsanlar 'Acaba çevremiz ne der?' diye düşünebiliyor. Bence buna takılmamak gerekiyor. Bir çocuğa aile olabilmek, ona gelecek hazırlayabilmek ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesine katkı sunabilmek bizim için büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Kentteki koruyucu aile sayısı 200'e ulaştı

Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise kentte koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini aktardı.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda afiş, broşür ve pankartlarla farkındalık oluşturduklarını anlatan Zeybek, fabrikalarda, toplu taşıma araçlarında ve belediyeye ait sosyal tesislerde de koruyucu aile modelini tanıttıklarını dile getirdi.

Dikmen çiftinin başvurusuyla kentte koruyucu aile sayısının 200'e ulaştığını aktaran Zeybek, Gaziantep'te 243 çocuğun koruyucu ailelerin yanında bakım ve koruma hizmetinden yararlandığını kaydetti.

Zeybek, daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla koruyucu aile hizmet modelinin tanıtımına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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