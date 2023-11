Doctor Who 60. doğum gününü efsanevi bir şekilde kutluyor. Aradan yıllar geçse de hala efsanevi tarzını koruyor. Renkli Dalekler ve Uzay ve Zamanda Bir Macera'nın özel bir dokunuşu ile Doctor Who'nun 60. doğum gününü geçmişte ve gelecekte olacakların bir kutlaması haline geldi. İşte detaylar…

Doctor Who 60. doğum gününü dillere destan şekilde kutladı!

Efsanevi serinin yapımcıları, Doctor Who'nun 60. doğum gününü özel bir şekilde kutluyor. Dizi üçer haftalık özel bölümlerini yayınlayacak. Tabi bundan dolayı tüm gözler bu haftasonu yayınlanacak bölümlerde. Ancak dün Doctor Who'nun yıldönümünde hayranlar, dizinin geleceğine güzel işaretler veren birkaç harika sürprizle karşılaştı.

Dün gece Doctor Who'nun ikinci dizisi The Daleks renklendirildi. Serinin50. yıl dönümüne özel belgesel draması An Adventure in Space and Time'ın yeniden yayınlandı. İzleyiciler her ikisinin de sürpriz anlarla sonuçlandığını gördü.

Doctor Who hayranları müjde: Yeni Doctor belli oldu!

İlk olarak The Daleks'i yani Doctor Who'nun siyah-beyaz dönemini seyrettiler. Daha sonra Dünya'yı işgal eden Daleklerden, Doctor Who'nun ilk çıkışına kadar birçok ikonik an yeniden renklendirildi. Ayrıca bu detaylara dikkat çeken bir fragman yayınlandı.

The Daleks'in özet düzenlemesine birçok olumlu geri dönüş geldi. Aslında bu durum gelecek potansiyel yeniliklerin bir işaretiydi. Aslında bu yıldönümü kutlamalarıyla yapım şirketi halkın nabzını tuttu. Tepkiler oldukça olumlu. Zaten Doctor Who eksik olan geçmişini animasyon yoluyla yeniden canlandırmaya oldukça istekli.

İkinci büyük sürpriz ise Uzay ve Zamanda Bir Macera yayınlanırken geldi. Bu belgesel dramada David Bradley, William Hartnell'i canlandırıyor. Bu belgesel drama Hartnell'in dizideki son sahnelerini kaydettiği duygusal bir sahneyle sona eriyor.

Sadece TARDIS konsolundan başını kaldırıp Matt Smith'in on birinci doktorunu buluyor. Ona yani her şeyi başlatan oyuncuya, gösterinin gelecek nesiller boyunca devam edeceğini göstermek için geleceğe bir bakış atıyor. Ancak dün gece TARDIS konsolunun üzerinden bakan Matt Smith değildi. Ncuti Gatwa'nın on beşinci doktoru arsız bir göz kırpma ve gülümsemeyle televizyona çıktı.

O zaman yapım şirketi sahnenin gelecekteki gösterimler için Doktor'un o zamanki enkarnasyonunu içerecek şekilde kolaylıkla güncellenmesini amaçlıyordu. Ayrıca Gatwa yakın zamanda birinci doktorla bir sahne çektiğini ağzından kaçırdı. Bu nedenle bazı hayranlar bazı detayları bir araya getirdi. Bu durum Doctor Who hayranları için hoş bir sürpriz oldu. Yeniliklerle ve ipuçlarıyla seri Doctor Who 60. doğum gününü adına yaraşır şekilde kutladı.