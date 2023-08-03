Didim Amfi Tiyatro'da Ersay Üner Konseri
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Didim Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Ersay Üner, ilçe sakinleriyle buluştu. Ünlü pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Ersay Üner, Didim Amfi Tiyatro'da sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Didim Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Başkan Atabay, Ersay Üner'e çiçek takdim etti ve katılımcılara teşekkür etti.
Didim Belediyesi tarafından Didim Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde Ersay Üner ilçelilerle buluştu.
Didim Amfi Tiyatro'da Türkiye'nin sevilen seslerinden pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Ersay Üner konser verdi. Konsere Didim Belediye Başkanı Ahkmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde Ersay Üner en sevilen şarkılarını Didimliler için seslendirdi. Konserin sonunda Başkan Atabay, Ersay Üner'e çiçek takdim etti.
Yüzlerce vatandaşın katıldığı konserde konuşma yapan Atabay, "Sanatın ve kültürün merkezi Didim Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Ersay Üner konserine katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ederim. Etkinlik ve konserlerimiz ara vermeden devam edecektir" dedi.