Didim Amfi Tiyatro'da Ersay Üner Konseri

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Ersay Üner, ilçe sakinleriyle buluştu. Ünlü pop müziği sanatçısı ve söz yazarı Ersay Üner, Didim Amfi Tiyatro'da sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde Didim Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Başkan Atabay, Ersay Üner'e çiçek takdim etti ve katılımcılara teşekkür etti.