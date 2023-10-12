Develi'nin Manevi Mimarlarından Hacı Ahmed İslamoğlu Paneli Düzenlendi

Develi'nin yetiştirdiği en önemli ilim adamlarından Hacı Ahmed İslamoğlu; vefatının 7. sene-i devriyesinde anmak ve anlamak adına düzenlenen panelle anıldı.

Develi Kaymakamlığı, Kayseri Üniversitesi, Develi Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen ' Develi'nin Manevi Mimarlarından: Hacı Ahmed İslamoğlu' paneli, Develililerin yoğun ilgisiyle yapıldı. Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Toker, ilçe protokolü ve Develililer'in katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda daha sonra merhum Hacı Ahmed İslamoğlu Hoca'nın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu. Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin başkanlık yaptığı panelin panelistleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Kıraat Ana Bilim Dalı Öğreti Üyesi Doç. Dr. Abdullah Benli, merhum hocamızın oğlu Hafız Bahaddin İslamoğlu ve İmam Hatip Abdurrahman Yılmaz oldu. Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin açılış konuşmasıyla başlayan panelde ilk sunumu merhum hocanın oğlu Hafız Bahaddin İslamoğlu yaparak Hacı Ahmed İslamoğlu'nun ev hayatı ve ilme verdiği önem hakkında hayatından kesitler anlattı. Merhum Hacı Ahmed İslamoğlu ile 40 yıllık bir tanışıklığı olduğunu ve hayatında derin izler bıraktığını belirterek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz sunumunda nerhum Hacı Ahmed İslamoğlu'nun Develi'nin dindarlaşmasındaki rolünden ve öneminden bahsetti. Develi'de 6 yıl öğrencilik yaptığını ve sohbetini 6 kere geçirmediğini belirten ve Hacı Ahmed İslamoğlu Hoca'yı babası kadar sevdiğini belirten Erciyes Üniversitesi Kıraat Ana Bilim Dalı Öğreti Üyesi Doç. Dr. Abdullah Benli sunumunda merhumun Peygamber sevgisinden kaynaklı sünnete bağlılığı hakkında bilgiler vererek hatıralarını anlattı. Panelin son sunumunu Kozan'dan gelen İmam Hatip Abdurrahman Yılmaz yaptı. Merhum Ahmed İslamoğlu Hoca'nın hem ilmi müktesebata hem de İslam'ı en güzel şekilde temsiliyete sahip olduğunu belirten Yılmaz, kendi hayatına etki ettiği güzel örnekleri ve sözleri hakkında örnekler verdi.

İlçe protokolünün panelistlere plaket ve teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından 'Develi'nin Manevi Mimarlarından: Hacı Ahmed İslamoğlu' paneli sona erdi. - KAYSERİ