Develi Belediyesi 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali Son Buldu

Develi Belediyesinin geleneksel hale getirdiği en önemli organizasyonu olan ve bu yıl 39.'su düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali, halk oyunu gösterileri, Dursun Topal konseri ve ardından sevilen sanatçı Kıraç konseriyle son buldu.

İlçe protokolü, siyasi parti başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı son gün etkinliğinde yine Develililer de büyük coşku ve heyecanlarıyla etkinlik alanındaki yerlerini aldı. Üç gün boyunca ülkemizin farklı bölgelerinin halk oyunlarının gösterilerini sunan Anadolu Gençlik ve Spor Derneği Halk Oyunları Ekibinin gösterileri Develililer tarafından yine keyifle izlendi. Sahne alan Dursun Topal birbirinden güzel ezgileri ve türküleriyle festivale renk kattı. Beyefendi kişiliği ve sanatında ustalıkla Develililerin gönlünde büyük yer ettiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; festival anısına Dursun Topal'a Seyrani Biblosu ve Türk Bayrağı hediye etti. Dursun Topal'ın büyük beğeni toplayan sahne performansının ardından 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali, kendine has yorumuyla herkesin çok sevdiği Kıraç konseriyle devam etti. Develililerin coşkuyla eşlik ettiği ve Develililere unutulmaz bir gece yaşatan usta sanatçı Kıraç'a teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar; ilçenin yöresel ürünleri olan cıvıklı, gacer ekmeği ve kabak çekirdeğini tanıttıktan sonra festival anısına Seyrani Biblosu ve Türk Bayrağı hediye etti. Hediyeler sonrası böylesi güzel bir organizasyona imza attığı için Başkan Cabbar'a; sevgi ve coşkularından dolayı Develililere de teşekkürlerini ileten sevilen sanatçı Kıraç'ın eskimeyen şarkıları ve türkülerinden oluşan konserinin ardından festival programı sona erdi. Festivalin sonunda Başkan Cabbar; "Aşık Seyranimizi anmak ve hemşerilerimize hoş vakitler geçirmek adına bu yıl 39.'sunu düzenlediğimiz Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalimizin sonuna geldik. Festivalimizin başından sonuna kadar emeği geçen bütün personelime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Festivalimizde birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, aşıklarımızı sizlerle buluşturduk. Katkı sağlayan, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Festivalimizin başından sonuna kadar coşkuları ve heyecanlarıyla bizlere moral veren kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyor; inşallah bundan sonra da siz kıymetli hemşerilerimizi birbirinden güzel etkinlik ve programlarla buluşturmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Festival anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından 39. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. - KAYSERİ