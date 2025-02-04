Depremzedenin Hayata Tutunma Hikayesi: Kızıyla Yeniden Doğuş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini ve oğlunu kaybeden Sezai Karabaş, enkazdan kendisi gibi 132 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki kızı sayesinde yaşama tutundu.

Derviş Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kardelen Apartmanı'nda eşi ve 4 yaşındaki oğlunu kaybeden Sezai Karabaş, o zaman 5 yaşında olan kızı Şengül ile enkazdan kurtarıldı.

Karabaş, AA muhabirine, eşini ve oğlunu özlediğini söyledi.

Enkazda geçirdiği zamanı anlatan Karabaş, "Kızımla enkazdayken 'Dışarı çıktığımızda ne yiyelim?' diye konuşuyorduk. O da sürekli 'Lahmacun, kebap yiyelim, yanında sarı kola içelim.' dedi. Bu şekilde onu enkazda teselli etmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Karabaş, kızının enkazdan çıktıktan sonra sağlıkçılardan "sarı kola" istediğini ve onlara öpücük yolladığını hatırlattı.

Kızıyla hayata tutunan Karabaş, ailesinin fotoğraflarına bakarak teselli buluyor.