Demirci Kurtuluş Festivali Coşkuyla Başladı
Demirci Belediyesinin düzenlediği Kurtuluş Festivali, stantların açılışı ve kahramanlık türkülerinin konseri ile başladı. Etkinlikler 30 Ağustos'a kadar sürecek.

Demirci Kurtuluş Festivali, stantların açılışları ve kahramanlık türküleri konseriyle başladı.

Demirci Belediyesince ilçenin kurtuluş yıl dönümüne özel olarak 26-30 Ağustos'ta düzenlenen gençlik, kültür, turizm ve tanıtım günleri, Prestij Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören ve ilçe protokolü katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen esnafın açtığı gıda, giyim, hediyelik eşya stantlarının yanı sıra, Demirci'nin dünyaca ünlü cami halıları da sergileniyor.

Kaymakamı Bayram ve Belediye Başkanı Kara, stantları ziyaret etti.

Festivalinin ilk gününde Demircili müzik öğretmenleri Mehmet Ali Kafadar ve Onur Çalhan'ın sahne aldığı kahramanlık türküleri konseri gerçekleştirildi. Ardından Şef Hayati Cezayirlioğlu yönetimindeki Demirci Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da konser verdi. Program, zeybek gösterisiyle sona erdi.

İlçede ilk kez düzenlenen festivalin coşkuyla başladığını belirten Belediye Başkanı Kara, Manisalıları ve Egelileri etkinliklere davet etti.

Kara, Demirci'nin milli mücadele dönemindeki önemine dikkati çekerek, "Demirci milli mücadelede Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı komutasında kurulan Demirci Akıncıları ile düşmana karşı amansız bir mücadele vermiş bir ilçemizdir." dedi.

Etkinlikler kapsamında bugün 18.30'da Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, "Demirci Akıncılarını selamlama" uçuşu yapacak. Çocuklara yönelik Lunapark alanı da oyun alanı da hafta boyunca açık olacak.

30 Ağustos'a kadar sürecek festivalde Merve Özbey, Cengiz Kurtoğlu, Hande Ünsan ve Ece Mumay konser verecek.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Kültür Sanat
