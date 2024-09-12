Demir Kadın: Neslican filmi televizyonda yayınlanacak

KANSER tedavisi sırasında yaşama tutunma mücadelesiyle insanlara umut olan Neslican Tay'ın hayat hikayesini konu alan sinema filmi 'Demir Kadın: Neslican' televizyonlarda ilk kez ekrana geliyor. Başrollerini Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum'un paylaştığı film, bugün saat 20: 00'de Kanal D'de yayınlanacak.

2023 yılı yapımı filmin yönetmenliğini Özgür Bakar üstleniyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan filmde kanser teşhisi konan Neslican Tay'ın zorlu tedavi süreci aktarılıyor. Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olmak amacıyla sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlatan Neslican Tay, 2019 yılında yaşamını yitirmişti.