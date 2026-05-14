Üniversite öğrencileri Demet Akalın ile coştu

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bahar Şenliği kapsamında sahneye çıkan Demet Akalın, üniversite öğrencilerine unutulmaz bir gece yaşadı.

OMÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını öğrencilerle birlikte seslendiren Demet Akalın, sahne performansıyla hayranlarını coşturdu. Konser boyunca öğrenciler müzik eşliğinde eğlenirken, bahar şenliğinin enerjisi kampüs genelinde hissedildi. OMÜ öğrencilerinin yanı sıra üniversite personeli ve mezunlarının da takip ettiği konser, Bahar Şenliği'nin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri oldu. Sahne önünde toplanan binlerce öğrenci, konser boyunca sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konser sonunda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından sanatçı Demet Akalın'a çiçek takdim edilerek teşekkür edildi. Program, öğrencilerin günün anısını yaşattığı hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından sona erdi. - SAMSUN

