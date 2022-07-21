Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni'nde Öykü Gürman konser verdi - Haberler

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Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni'nde Öykü Gürman konser verdi

AA - Beşir Kelleci - Kültür Sanat
Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni'nde Öykü Gürman konser verdi

Bayburt'ta düzenlenen "Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında Öykü Gürman sahne aldı.

Bayburt'ta düzenlenen "Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni" kapsamında Öykü Gürman sahne aldı.

Bayburt Belediyesince düzenlenen şölenin üçüncü gününde, Şair Zihni Kent Ormanı'ndaki amfi tiyatrodaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konsere gelenler Gürman'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Gürman, yoğun katılım için sevenlerine teşekkür etti.

Sanatçı Öykü Gürman, "Kül oldum", "Derbeder", "Evlerinin önü boyalı direk", "Yaktın yandırdın beni", "Seni ben unutmak istemedim ki", "Yalan gözlerin" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konseri, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve vatandaşlar izledi.

AA / Beşir Kelleci - Kültür Sanat

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