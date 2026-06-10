Dağmarmara kültür köyüne dönüştürülecek

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Dağmarmara Mahallesi, özgün mimarisi, doğal yapısı ve kültürel değerleriyle yeni bir turizm destinasyonu olmaya hazırlanıyor. Dağmarmara'nın bir kültür köyüne dönüştürülmesi hedeflenen çalışmalarda, bölgenin gelecekte Türkiye'nin önemli kırsal turizm merkezlerinden biri olması amaçlanıyor.

Denizli şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, çam ormanlarının arasında saklı kalan Dağmarmara Mahallesi, son yıllarda dikkat çeken turizm projelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Köyün tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşımayı amaçlayan çalışmalar kapsamında, terk edilen evler restore edilirken, kültür ve sanat temelli yeni yaşam alanları oluşturuluyor.

Eski köy yeni bir turizm rotasına dönüşüyor

Yaklaşık 80 hanenin bulunduğu eski Dağmarmara'da bugün yalnızca 5 aile yaşamını sürdürüyor. Ancak bu sakin yapı, proje yürütücülerine göre büyük bir avantaj oluşturuyor. Korunmuş mimari doku sayesinde köyün özgün karakterinin bozulmadan geleceğe taşınabileceği belirtilirken, restorasyon çalışmalarıyla boş durumdaki evlerin kültür evi, sanat atölyesi, misafirhane ve butik konaklama alanlarına dönüştürülmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca yöresel ürünlerin tanıtılması, geleneksel üretim yöntemlerinin yaşatılması, doğa yürüyüşü rotalarının oluşturulması ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi hedefleniyor. Turizm uzmanları, Dağmarmara'nın doğal yapısı, tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle İzmir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Şirince'ye benzer bir gelişim süreci yaşayabileceğine dikkat çekiyor.

Şehir yaşamından uzak, doğayla iç içe bir deneyim arayan ziyaretçiler için Dağmarmara'nın önümüzdeki yıllarda Denizli'nin yeni cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor. Kültür, sanat, doğa ve yerel yaşamın iç içe geçtiği bu proje tamamlandığında Dağmarmara'nın yalnızca Çal'ın değil, Denizli'nin en dikkat çeken turizm destinasyonlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı