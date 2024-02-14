D-100 Karayolu'nda Sağanak ve Sis Görüş Mesafesini Azalttı
Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle D-100 Karayolu'nda görüş mesafesi düştü. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.
Güzergah boyunca sağanak etkili olurken Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü.
Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.