Çukurova Üniversitesi'nde Yıl Sonu Bale Gösterisi

Çukurova Üniversitesi'nde Yıl Sonu Bale Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı tarafından düzenlenen yıl sonu bale gösterisinde klasik repertuvar eserlerini sahneledi.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencilerince "Yıl Sonu Bale Gösterisi" düzenlendi.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı tarafından düzenlenen gösteride öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda klasik bale repertuvarından eserler sergiledi.

öğrenciler yıl boyunca aldıkları eğitimi sahneye yansıttı.

Etkinliğe, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça

Yok böyle acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti

Belediye mi, işçiler mi? DEM Parti, İzmir grevinde tarafını seçti
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı

Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.