Çukurova Üniversitesi'nde Yıl Sonu Bale Gösterisi
Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencileri, Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı tarafından düzenlenen yıl sonu bale gösterisinde klasik repertuvar eserlerini sahneledi.
Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) öğrencilerince "Yıl Sonu Bale Gösterisi" düzenlendi.
ÇÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı tarafından düzenlenen gösteride öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda klasik bale repertuvarından eserler sergiledi.
öğrenciler yıl boyunca aldıkları eğitimi sahneye yansıttı.
Etkinliğe, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.
Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Kültür Sanat