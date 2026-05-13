Adana'da "Çukurova ÜNİFEST" başladı

Adana Çukurova Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çukurova ÜNİFEST' festivali başladı. Festivalin açılışında rektör yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, üniversite hayatının etkinliklerle renk bulduğunu belirtti. Öğrencilerin stres atma fırsatı bulduğu festivale birçok katılım oldu.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından düzenlenen "Çukurova ÜNİFEST" başladı.

Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen festivalin açılış programına öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival kapsamında rektörlük binasından festival alanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında konuşan ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Korkut, festivalin renkli anlara sahne olduğunu söyledi.

Öğrencilerin etkinliklerle stres attığını ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

"Öğrencilik, derslerden ve sınavlardan ibaret değildir. Üniversite eğitimi, katıldığımız etkinlikler, bu festivaller demektir. Aynı zamanda hayata bir şekilde hazırlanmak demektir. Sizler bu dönemde katıldığınız etkinlik ve müsabakalarda çok ciddi enerji harcadınız ve çok güzel sonuçlar elde ettiniz. Nihayet, böyle bir şenlikle de bunu taçlandırıyorsunuz."

Konuşmaların ardından Korkut ve beraberindekiler stantları gezdi.

Çeşitli etkinliklerle süren festival, 15 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
