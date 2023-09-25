Çocuklar 4. Çekmeköy Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlendi Çekmeköy Belediyesi'nin 4 yıldır aralıksız şekilde düzenlediği Çekmeköy Çocuk Şenliği, bu yıl da Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda 50 bini aşkın çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklar 4. Çekmeköy Çocuk Şenliği'nde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi'nin 4 yıldır aralıksız şekilde düzenlediği Çekmeköy Çocuk Şenliği, bu yıl da Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda 50 bini aşkın çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çekmeköy Belediyesi 4. Çekmeköy Çocuk Şenliği Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda gerçekleşti. Çocukların severek izlediği Kral Şakir ve Sevimli Dostlar çizgi film karakterlerinin oluşturduğu müzikal gruplarının sahne aldığı şenlikte Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'da çocukların heyecanına ortak oldu. Birbirinden renkli şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenen çocuklar; yüz boyama, sosis balon atölyelerinde keyif vakit geçirdiler. Alana giren binlerce çocuğa rengarenk balonların dağıtıldığı programda; çizgi film karakterleri ve Çekmeköy Çocuk Dergisi'nin sevilen karakterleri Bilge ile Kağan'da çocukların neşesine neşe kattılar.

Dördüncüsünü düzenlediğimiz çocuk şenliğimizde çocuklarımızın heyecanı görülmeye değer diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İki gündür gerçekten on binlerce evladımızı ve ailelerini burada ağırladık. Çocuklar ve anne babalar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Tabii bu sene eğitim alanında da çok ciddi destekler de yaptık. 50 bin öğrencimiz var devlet okullarımızda okuyan, bu öğrencilerimize kırtasiye yardımı yaptık. Yine ilçemizde oturan Üniversite öğrencilerimize de 7 bin lira destek verdik. Böylelikle hem eğitime, hem gençlerimize destek verip, düzenlediğimiz şenlikle bugün bütün evlatlarımızı aileleriyle birlikte mutlu ederek onların yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.

Kral Şakir karakterini çizen Varol Yaşaroğlu şenliğin son gününde imza günü düzenledi. Varol Yaşar Oğlu, "Mutlu oluyorum yani bu tür çocuk şenliklerine geldiğimde özellikle böyle coşkulu bir biçimde geçen büyük çocuk şenlikleri beni gerçekten çok motive ediyor. İnanılmaz bir coşku var burada. Çocukların aileleriyle birlikte paylaşıp böyle mutlu olabilecekleri alanları çok değerli buluyorum. Çekmeköy Belediyesi'ni tebrik ediyorum böyle bir güzel çocuk düzenlediği için" dedi.

Şenliğe katılan Ümit Topaloğlu, "Çok güzel bir etkinlik. Üç saattir buradayız. Dolu dolu çocuklar için eğlenceli güzel planlanmış. İmza gününe geldik, imzamızı da alacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Şenliğe çocuğuyla katılan Elif Erdem, "Kardeşlerim ve ben oyun oynuyoruz. Ailece çok eğleniyoruz. Hem küçükler için hem büyükler için hem de yaşlar için güzel. Bunu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Çekmeköylü Çocuklar için özel hazırlanan "Çekmeköy'ün Çetin Cevzileri" çizgi filmi de büyük bir beğeniyle izlendi.