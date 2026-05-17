Kocaeli'de Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi
Kocaeli'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen EnFest Gençlik Festivali'nde ünlü rapçi Ceza sahne aldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi ve Kocaelispor atkısı açtı.
Büyükşehir Belediyesince, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Konserde "Suspus", "Holocaust", "Fark Var" ve "Yerli Plaka" gibi parçalarını seslendiren Ceza, sahnede Kocaelispor atkısı da açtı.
Sanatçı, konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.