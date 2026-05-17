Haberler

Kocaeli'de Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" konser verdi

Kocaeli'de Türk rap müziği sanatçısı 'Ceza' konser verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen EnFest Gençlik Festivali'nde ünlü rapçi Ceza sahne aldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi ve Kocaelispor atkısı açtı.

Kocaeli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen EnFest Gençlik Festivali'nde Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesince, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konserde "Suspus", "Holocaust", "Fark Var" ve "Yerli Plaka" gibi parçalarını seslendiren Ceza, sahnede Kocaelispor atkısı da açtı.

Sanatçı, konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak

Savaş davulları yeniden çalıyor! Trump sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da erkek turistler camiye etek giyerek girdi

Saygı göstermek isterken sosyal medya fenomeni oldular
Şampiyon Galatasaray ligi mağlubiyetle tamamladı

Tatsız son!
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim

Fener'in hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Kaderin acı cilvesi! Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar

Süper Lig'e çıktıkları gün ligdeki son maçını oynadılar
İsrail'in İran'a saldırılar için Irak'ta 'ikinci gizli karakol kurduğu' iddiası

Çölün ortasına iki karakol birden kurmuşlar! Hem de burnumuzun dibinde
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı

Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı: Yanında yürüyene bakın!

Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile

Demir çubukla buluyor, günde 40 kilo topluyor! Ev, araba ve arsa aldı