Kocaeli'de Türk rap müziği sanatçısı 'Ceza' konser verdi

Kocaeli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen EnFest Gençlik Festivali'nde Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesince, Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konserde "Suspus", "Holocaust", "Fark Var" ve "Yerli Plaka" gibi parçalarını seslendiren Ceza, sahnede Kocaelispor atkısı da açtı.

Sanatçı, konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.