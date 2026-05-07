Haberler

İzmir'deki şenlikte kitap kahramanlarını canlandıran öğrenciler kitap takası yaptı

İzmir'deki şenlikte kitap kahramanlarını canlandıran öğrenciler kitap takası yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 3. Kitap Takas Şenliği, kortej yürüyüşü ve çocukların kitap kahramanlarını canlandırdığı gösterilerle gerçekleştirildi. Şenlik, okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen "3. Kitap Takas Şenliği" kapsamında, kortej yürüyüşü ve çocukların kitap kahramanlarını canlandırdığı gösteriler gerçekleştirildi.

Çeşme Kaymakamlığı himayesinde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi kapsamında düzenlenen şenlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Proje kapsamında, 30 okulda öğrenim gören 200 öğrenci, kitap kahramanlarını canlandırdıkları kostümleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar ile esnafa kitap hediye edildi.

Burada gerçekleştirilen şenlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, minderlere oturup birlikte kitap okudu.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, okuma alışkanlığını artırmak amacıyla şenlik düzenlediklerini söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Maraşlı, "Sizler, burada okumuş olduğunuz kitaplardan çıkan birer kahramanlar olarak giydiğiniz kıyafetlerle, biraz sonra yapacağınız sunumlarla, bizlere, arkadaşlarınıza ve özellikle büyüklerinize kitabı sevdirmeye, kitap dostu olmaya çok güzel birer örneksiniz. Artık ekranların her tarafı kapladığı çağımızda kitaplarımız bizim, sizlerin tutunacağı en güzel yoldaş, güzel bir arkadaştır. Bu kitap sevgisinden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda katılımcılar, stantları gezerek kitap takası yaptı.

Bir stantta ise oyuncak silahlarını kutuya atan öğrencilere kitap hediye edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
Mısır televizyonunda 'Yıldırımhan' övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz

Yıldırımhan komşuyu heyecanlandırdı! Sunucudan olay sözler
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali