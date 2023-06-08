CerModern, Flow Dijital Sahne'yi Aşık Veysel sergisiyle açtı

CerModern, Kuzey Hangar salonunu, disiplinler arası sanat deneyimini ışık, ses, renk ve görsel anlatılarla destekleyen yenilikçi bir uygulama için dönüştürdü. Yüksek teknolojik altyapıya sahip Flow Dijital Sahne, yeni medya ve dijital teknolojiler alanında çalışan sanatçılar tarafından görsel sanatlar, dans, müzik projeleri için kullanılacak.

CerModern, dijital teknoloji alanı Flow Dijital Sahne'yi "Karanlıktan Aydınlığa Aşık Veysel" sergisiyle açtı.

CerModern, Kuzey Hangar salonunu, disiplinler arası sanat deneyimini ışık, ses, renk ve görsel anlatılarla destekleyen yenilikçi bir uygulama için dönüştürdü.

Yüksek teknolojik altyapıya sahip Flow Dijital Sahne, yeni medya ve dijital teknolojiler alanında çalışan sanatçılar tarafından görsel sanatlar, dans, müzik projeleri için kullanılacak.

CerModern Kültür Sanat Programları Direktörü Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek Avrupa'daki gerek Türkiye'deki müzelerin dijital çağın gereklerini yerine getirmek için yeni alanlar oluşturduğunu söyledi.

Bir dijital anlatıyı farklı disiplinlerle bir araya getirerek sanatsal bir doku üretmenin amaçlandığını dile getiren Tümer, "Flow Dijital Sahne olarak adlandırdığımız bu mekanda, yaklaşık 90 metre sürekli ekranımız var. 20 bin piksele varan çok yüksek görüntüleme kabiliyeti olan bir alan söz konusu. Farklı disiplinlerin görsel sanatla ilişkisi üzerine kurgulanan projeler bazında kullanacağımız bir yer." diye konuştu.

Tümer, Flow Dijital Sahne'nin müze faaliyetlerinin doğrudan bir parçası olmasını önemsediklerini vurgulayarak, hem görsel hem işitsel alanda faaliyet gösteren sanatçılara, gençlere ortak proje üretmeleri amacıyla gerek açık çağrılarda gerek davetlerde bulunacaklarını anlattı.

Yurt dışından görsel sanatçıları, dijital üreticileri, Türkiye'dekilerle buluşturacakları projeler hazırlayacaklarını belirten Tümer, "Yılın hemen hemen her haftası, her günü bir etkinlik kurgulayacağız. Genç sanatçılara sürekli kapısı açık olacak." dedi.

Tümer, "Burası, dijital sanat olarak algılanan dijital sergilemede, sanatın varlığını biraz daha güçlü kılmak ve onu dengelemek noktasında edebiyat, dans gibi çok farklı disiplinlerde bir dijital anlatı düsturu oluşturacak bir yer." ifadesini kullandı.

"Mekansız ve zamansız eserler, çağı da yakalamalı diye düşündük"

Flow Dijital Sahne, 2023'ün UNESCO tarafından Aşık Veysel'i Anma Yılı ilanı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca da desteklenen "Karanlıktan Aydınlığa" temalı Aşık Veysel sergisiyle kapılarını başkentlilere açtı.

Sergide Aşık Veysel'in fotoğrafları, hakkında yazılan yazılar, gazete ve dergilerde çıkan makaleler ve haberler, köyünden görüntüler, yaklaşık 15 dakika süren bir akışla ziyaretçilere yansıtılıyor. Bu akışa Aşık Veysel'in kendi sesinden kendisini anlatması ve türküleri de eşlik ediyor.

Alanda ayrıca Aşık Veysel'in sazı, kasetleri, plakları, aile albümü, yaşadıklarına ilişkin oğluna tutturduğu ajanda gibi kişisel eşyalarından oluşan bir seçki yer alıyor.

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, hedef kitlesi gençler olan dijital bir sergi düzenlediklerini, bunu hazırlarken de gençlerle çalıştıklarını söyledi.

Dedesinin şiirlerinde zaman mekan olmadığının, herkesin Aşık Veysel'i sahiplenmesinden, eserlerinin dillendirilmesinden anlaşıldığını belirten Şatıroğlu, "Mekansız ve zamansız eserler, çağı da yakalamalı diye düşündük. O nedenle dijital ağırlıklı bir sergi hazırladık." dedi.

Şatıroğlu, sergide yer alan kişisel eşyaların bir kısmının aile arşivine ait olduğunu, bir kısmının da kendisinin yıllar içinde sahaflardan topladığı, Aşık Veysel'in toplumdaki yansımasını gösteren süreli yayınlar, albümler, kitaplar ve özel gün materyallerinden oluştuğunu kaydetti.

Gündüz Şatıroğlu, "Umarım çağın ozanı, çağı yakalamıştır bu sergiyle. Çağı yakalayarak anlatmışızdır Aşık Veysel'i." diye konuştu.