Çerkeş Festivalinde Demet Akalın ve diğer sanatçılar sahne aldı

Çankırı'da Demet Akalın ve Burak Bulut rüzgarı esti

ÇANKIRI - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde düzenlenen bir festivalde vatandaşlar, Demet Akalın, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseriyle doyasıya eğlendi.

Çerkeş Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Hayvancılık ve Bal Festivali etkinlikleri çerçevesinde Demet Akalın ve Burak Bulut ve Kurtuluş konseri gerçekleştirildi. Konser öncesi Çerkeşliler, DJ performansı ile eğlendi. Konsere vatandaşların yoğun ilgisi olurken Demet Akalın, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş en sevilen şarkılarını söyleyerek izleyicileri doyasıya eğlendirdi.