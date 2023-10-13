Celil Nalçakan, Sahnesinde Şarkılarıyla İzleyicileri Büyülüyor
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Kendine has ses rengi, esprileri, şarkıları, şarkılara kattığı yorumuyla her konserini kapalı gişe gerçekleştiren Celil Nalçakan, kendi tabiriyle 'Elvedalı Eyvallahlı şarkılarını' kendisini izlemeye gelenler birlikte söyledi, kimi zaman ağlattı, kimi zaman da en özel şarkılarla oynattı. Celil Nalçakan, oyunculuğunun gücünü sahnesine akıtan özel bir isim.
Kendine has ses rengi, esprileri, şarkıları, şarkılara kattığı yorumuyla her konserini kapalı gişe gerçekleştiren Celil Nalçakan, kendi tabiriyle "Elvedalı Eyvallahlı şarkılarını" kendisini izlemeye gelenler birlikte söyledi, kimi zaman ağlattı, kimi zaman da en özel şarkılarla oynattı.
Celil Nalçakan, oyunculuğunun gücünü sahnesine akıtan özel bir isim.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat