Çankaya Belediyesi Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramı Konserine Halk Yoğun İlgi Gösterdi
Kültür Sanat Haberleri
Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Güvenpark'ta düzenlediği konserde bando takımı çeşitli marşlar çaldı. Konser, halkın yoğun alkışlarıyla sona erdi.
Çankaya Belediyesi Bandosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Güvenpark'taki konserine halk ilgi gösterdi.
Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Bu kapsamda, Kızılay'daki Güvenpark'ta düzenlenen konserde bando takımı çeşitli marşlar çaldı.
Konser, alandaki halkın alkışları eşliğinde sona erdi.
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Kültür Sanat