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Caner Kaldı ilk romanıyla okurlarıyla buluştu

Caner Kaldı ilk romanıyla okurlarıyla buluştu
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Yönetmen ve yazar Caner Kaldı, Alakarga Yayınları etiketiyle yayımlanan ilk romanı “Bir Evliliğin Ölüm Kokan Gizemi”nin imza gününde okurlarıyla buluştu.

Sinemadaki üretimleriyle tanınan yönetmen ve yazar Caner Kaldı, edebiyat dünyasına ilk romanıyla adım attı. “Bir Evliliğin Ölüm Kokan Gizemi” adlı eser, Alakarga Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kaldı, kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Okurların yoğun ilgi gösterdiği imza gününe Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Adnan Özyalçıner ve ikinci başkan Mustafa Köz de katıldı. Psikolojik gerilim türünde kaleme alınan roman, gizem, suç, kuşku ve içsel çöküş ekseninde ilerleyerek okuru ilk sayfadan itibaren sürükleyici bir atmosferin içine çekiyor.

GİZEM, SUÇ, KUŞKU VE İÇSEL ÇÖKÜŞ

Uzun yıllardır kısa film alanında çalışmalar yürüten Caner Kaldı, sinemadaki atmosfer kurma becerisini ve insan psikolojisine odaklanan anlatı dilini ilk romanına taşıyor. Gizem, suç, kuşku ve içsel çöküş ekseninde ilerleyen eser; okuru ilk sayfadan itibaren gerilim dolu bir dünyanın içine çekiyor.

Psikolojik gerilim ve gizem türünü seven okurlar için güçlü bir alternatif sunan “Bir Evliliğin Ölüm Kokan Gizemi”, seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında yerini aldı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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