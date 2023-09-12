Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Çanakkale'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 3. gününde Resul Dündar ve diğer sanatçılar konser verdi. Ayrıca sergiler ve etkinlikler de festivalin bir parçası oldu.

ÇANAKKALE'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Resul Dündar, alanı dolduranlara keyifli anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin dördüncü durağı olan Çanakkale'de, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde 3'üncü gün geride kaldı. Festival kapsamında KADEM ve Ahmetçe Kadın Kooperatifleri'nin birlikte düzenlediği 'Ahmetçe Köyü Hesap İşi Sergisi' açıldı. Ayrıca Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın 2017 yılında başlattığı su altı çalışmalarını taçlandıran 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Fotoğraf Sergisi' Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde Garip Ay tarafından düzenlenen Ebru Performansı Mapping Gösterisi diğer festivallerde olduğu gibi büyük ilgi gördü.

DÖRT AYRI MEKANDA DÖRT KONSER

Türkiye Kültür Yolları Festivali'nin en çok ilgiyi gören etkinliği olan konserler 3'üncü günde de devam etti. Anadolu Hamidiye Tabyası'nda sahneye çıkan Resul Dindar'ın Çanakkale Türküsü'nü konsere katılanlarla hep bir ağızdan söylemesiyle duygu dolu anlar yaşandı. Öte yandan Nedime Hanım Konağı bahçesinde sahne alan Troya Ozanları dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken, ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer, Zeki Müren şarkılarını seslendirdi. Kilitbahir Kalesi'nde ise kanun sanatçısı Ahmet Baran sahne aldı.(DHA)