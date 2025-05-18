Çanakkale'de Geleneksel Köy Hayrı Etkinlikleri Devam Ediyor

Çanakkale'nin Çan, Bayramiç ve Gelibolu ilçelerinde köy hayrı geleneği sürdürülüyor.

Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde düzenlenen köy hayrı, 2 bin kişinin katılımıyla yapıldı. Köy meydanında toplanan 2 bin kişiye keşkek ve tatlı ikram edildi.

Köy muhtarı İsmail Aksoy, "Geleneksel köy hayrımıza uzaktan ve yakından katılanlara teşekkür ederim." dedi. Köy hayrına ilçe protokolü de katıldı.

Garipçe hayrı binlerce kişiyi ağırladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bağlı Karaibrahimler köyünde "Garipçe Hayrı" binlerce kişiyi ağırladı.

Etkinliğe civar ilçe ve köylerden de katılım oldu. Günler öncesinden hazırlıkların başladığı hayırda, yörenin koyunlarından hazırlanan keşkekler kazanlarda pişirilerek, misafirlere dağıtıldı.

Hayır etkinliğine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ile davetliler katıldı.

Gelibolu ilçesinde Karainebeyli, Demirtepe, Ocaklı, Adilhan, Kavaklı ve Sütlüce köylerindeki hayırlara çok sayıda kişi katıldı.

Hayır etkinliklerinde yağmur duası yapıldı, davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.