Çanakkale'de Büyük Aile Festivali Coşkusu

Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün'ün katılımıyla, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında "Büyük Aile Festivali" gerçekleştirildi.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleşen festivalde, Bakan Yardımcısı Yenigün ve beraberindekiler, Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği alanı ve stantları gezdi.

Alanda, çocuklar için oyun parkurları kurularak, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri de katılımcılara anı portreleri çizdi.

Etkinlik kapsamında, Yenice Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Halk Oyunu Ekibi, Barış Kadınları Halk Oyunu Ekibi, Çanakkale Belediyesi Sosyal Yaşam Evleri Halk Oyunu Ekibi ve Troya Ozanları Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Festival, Midas Band isimli müzik grubunun konseriyle devam etti.

Etkinliğe, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve vatandaşlar katıldı.