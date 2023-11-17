Çağdaş MÜYORBİR Grubu, Meslek Birliği Yönetimine Aday Oldu

Çağdaş MÜYORBİR Grubu, birçok adayın meslek birliğinde ilk kez aday olmalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isimlerin yer aldığı grup, daha iyi bir yönetim için çalışacaklarını belirtti.

Çağdaş MÜYORBİR Grubu, 'Değişim' felsefesi ile hazırladığı listesinde bir araya gelen grubun dikkat çeken özelliği ise birçok adayın meslek birliğinde ilk kez aday olmaları oldu.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER

Yönetime talip olan grubun listesinde şu sanatçılar bulunuyor;

Uluslararası bir üne sahip müzisyen Fahir Atakoğlu, besteci-piyanist İskender Paydaş, Grup Yorum'un eski solistlerinden Hilmi Yarayıcı, besteci yorumcu Mazlum Çimen, besteci-yorumcu Ümit Sayın, Grup Kızılırmak ile özdeşleşmiş Yaşar Aydın, Türk Müziğinin kadife sesli solistleri Melihat Gülses ve Zekai Tunca, bağlama virtüözü Çetin Akdeniz, Flamenko gitar virtüözü Erdinç Şenyaylar, Latif Doğan, Melda Duygulu, Cevdet Bağca ve pek çok isim bir araya geldi.

YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ

Çağdaş MÜYORBİR Grubu adına açıklama yapan Ahmet Koç, "Meslek birliğimiz MÜYORBİR daha iyi, daha çalışkan, daha profesyonel bir yönetimi hak ediyor.

Etkin bir lisanslama, daha fazla telif, diğer meslek birlikleri ile barışık, üyelerini mutlu eden bir yönetim için Çağdaş MÜYORBİR Grubu olarak göreve hazırız. Yepyeni pırıl pırıl bir kadro ile tertemiz bir sayfa açmaya geliyoruz" dedi.

MÜYORBİR'de 5 dönemdir Burhan Şeşen başkanlık yapıyor.