Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından hazırlanan Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim İmran Öztahtalı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Münevver Gürevin'in üstlendiği serginin açılış töreni, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinde yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "araştırma üniversitesi" kavramına önem verdiklerini belirterek, bu kavramın fen, mühendislik ve tıp alanlarını çağrıştırmasına karşın BUÜ olarak güçlü bir sanatsal ve kültürel yapıya sahip olduklarını söyledi.

Üniversitenin misyonunun yalnızca teknoloji ve iktisadi atılımlara katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kültürel vasıfları da taşımak olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin bu donanımla yetişmesi gerektiğinin, hünerli sanatkar hocalarımız marifetiyle ülkemizin kültür dünyasına katkı yapmamız gerektiğinin, geleceğe dair bırakacağımız mirasın güçlü iktisadi ve teknolojik altyapının, güçlü sermayenin yanında güçlü bir kültürel devamlılık da olduğunun bilincindeyiz hocalarımızla. Öğrencilerimize de bunu aktarmaya ve ülkemizin kültürel dünyasına da bunu kazandırmaya çalışıyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa'nın Türk süsleme sanatının en önemli örneklerinin bulunduğu bir UNESCO kenti olduğunu ifade ederek, burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bilimle sanatın bir arada bulunmasının önemine dikkati çeken Özer, "İnsan faktörünün sanayiyle birleşmesiyle gençlerin geleneksel el sanatlarında, Türk süsleme sanatlarında var olacağını, insan faktörü ve gönül faktörü işin içine girdiği için sadece bu işin teknolojiyle yürümeyeceğinin gelecek nesillere aktarılması bakımından da örnek olması için bu kurs, bu alanlar, branşlar çok önemli. Sanayinin ve sanayicinin üniversiteye sahip çıkması da ayrı bir güzellik." diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman da, üniversitenin sosyal bilimler alanında en başarılı fakülte ödülüne layık görüldüğünü söyleyerek, hem sanatta hem de bilimde üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demir üniversite-sanayi iş birliğinin öneminin altını çizerek, kültürün tanıtımına ve entelektüel gelişime katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından sergiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA