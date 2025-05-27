Bursa Protokolünün Eşleri Cantık Yapımında Buluştu

Bursa Protokolünün Eşleri Cantık Yapımında Buluştu
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Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bursa protokolünün eşleri, geleneksel bir lezzet olan cantığın yapımı için bir araya geldi. Etkinlikte, Bursa'nın eşsiz mutfağından zeytinyağlı enginar, süt helvası ve şıra gibi tatlar da sunuldu.

Bursa protokolünün eşleri BTSO Mutfak Akademi'ye katıldı

BURSA - Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Cantık yapımı için Bursa protokolünün eşleri mutfağa girdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi, Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız ve il protokolünün eşlerinin katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte geleneksel tarifler yaşatıldı. 1800'lü yıllardan bu yana özellikle düğün, mevlit, kına gibi özel günlerde sunulan Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetinden cantık, el birliği ile hazırlandı. Program zeytinyağlı enginar, süt helvası, Gemlik Zeytini, Geledelek Turşusu ve şıra tadımı ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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