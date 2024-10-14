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Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Richard Güller Savaşı' Prömiyeri

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Richard Güller Savaşı' Prömiyeri
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Bursa Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare'in 'Richard Güller Savaşı' oyununu 15 Ekim'de sahneleyecek. Oyunun yönetmeni Ali Barışık, dekor tasarımı Gözde Yavuz ve kostümler Duygu Ergüven tarafından hazırlandı.

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), William Shakespeare'in yazdığı "Richard Güller Savaşı" oyununun prömiyerini yapacak.

Shakespeare'in yazdığı ve Özdemir Nutku'nun çevirdiği, "Richard Güller Savaşı" adlı oyunun yönetmenliğini Ali Barışık, dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini Duygu Ergüven, ışık tasarımını Çağlar Aytaç, müzik direktörlüğünü Erşah Gülerbaşlı ve koreografisini Tuğçe Tuna üstleniyor.

Çağrı Dulun, Erdem Erdoğan, Kerim Çağrı Zora, Cansu Yılmaz ve Kübra Tüzgün'ün rol aldığı oyunda, Kral VI. Henry'nin tahttan indirilmesi, Richard'ın kardeşi Clarence'ın öldürülmesi ve Richard'ın taht için her türlü engeli ortadan kaldırma çabası anlatılıyor.

Oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde, 15 Ekim Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Oyun ayrıca 16, 17 ve 19 Ekim'de saat 20.00'de aynı sahnede seyirciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Cem Şan - Kültür Sanat

William Shakespeare Kültür Sanat Etkinlikler Yaşam

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