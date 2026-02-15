Haberler

Uygur Kardeşlerden Keyifli Gösteri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler" adlı komedi oyunu izleyicilerle buluştu.

Bursa'da Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler" adlı komedi oyunu izleyicilerle buluştu.

Yıldırım Belediyesi organizasyonuyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna, Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Uygur kardeşler, yaptıkları taklitler ve söyledikleri şarkılarla beğeni topladı.

Oyunun sonunda sanatseverleri selamlayan Uygur kardeşler, uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: Bakan atamaları baskın seçime gitmede yeni halka

Arıkan'dan bakan atamalarıyla ilgili çarpıcı yorum: Her an olabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o

Tedesco'dan beklenmedik isim: Maçın yıldızı kesinlikle o
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Trabzonspor taraftarı maç biter bitmez çılgına döndü

Nefes kesen maç bitince ortalık karıştı!
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Sadettin Saran, Trabzon'a methiyeler düzdü

Trabzon'a methiyeler düzdü! Çok önemli bir de isteği var