Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilecek

Bursa'da köy muhtarının bulduğu yavru ayının, koruma altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Gürsu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dışkaya köyünde yavru ayı gören muhtarın durumu belediyeye bildirmesinin ardından, veteriner birimi ekipleri bölgeye ulaştı.

Koruma altına alınan yavru ayıya burada gerekli müdahaleler yapıldı.

Boynundan yaralı olduğu belirlenen yavru ayıyı tedavi eden veteriner hekim Başak Yücel, ilk müdahalenin ardından yavru ayıyı Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini belirtti.

Köy sakinleri, yoğun ilgi gösterdikleri yavru ayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi.