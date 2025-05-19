Bursa'da 'Bir Sevdadır Şarkılar' Konseri Yoğun İlgi Gördü

Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu tarafından organize edilen "Bir Sevdadır Şarkılar" konserine Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Oğuz İmrak yönetti.

Gecede solistler ve koro "Sevil de Sevme", "Ben Aşkı İlk Defa Sende Tanıdım", "Kuş Olup Uçsam", "Geçsin Günler Haftalar" ve "Ömrümce Hep Adım Adım" gibi Türk Sanat Müziği ve Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Bursalı müzikseverler de solistlerin söylediği şarkılara zaman zaman alkışlarıyla tempo tuttu.

Konser sonunda solistler ve koro Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.