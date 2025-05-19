Bursa'da 'Bir Sevdadır Şarkılar' Konseri Yoğun İlgi Gördü
Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 'Bir Sevdadır Şarkılar' konseri, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Şef Oğuz İmrak yönetimindeki konserde, Türk Sanat Müziği ve Yeşilçam şarkıları dinleyicilere sunuldu.
Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu tarafından organize edilen "Bir Sevdadır Şarkılar" konserine Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Oğuz İmrak yönetti.
Gecede solistler ve koro "Sevil de Sevme", "Ben Aşkı İlk Defa Sende Tanıdım", "Kuş Olup Uçsam", "Geçsin Günler Haftalar" ve "Ömrümce Hep Adım Adım" gibi Türk Sanat Müziği ve Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.
Bursalı müzikseverler de solistlerin söylediği şarkılara zaman zaman alkışlarıyla tempo tuttu.
Konser sonunda solistler ve koro Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat